Агент Кади намерен поговорить с руководством «Краснодара» об игровом времени своего клиента

Агент Хелсио Алиск, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, высказался о будущем футболиста.

«Игровое время Кади — проблема. К сожалению, пока он играет не так часто, как хотелось бы. Если так это и продолжится, то буду разговаривать с руководством «Краснодара», — цитирует агента «РБ Спорт».

27-летний Кади в этом сезоне провел за «Краснодар» 20 матчей, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

«Краснодар» после 17 туров РПЛ с 35 очками лидирует в чемпионате России.