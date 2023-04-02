Агент: «Кади остался в Краснодаре во время международной паузы. Ему комфортно в России»

Хелсио Роберто Алиск, агент полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, рассказал о том, где футболист провел паузу на матчи сборных.

«Кади остался в Краснодаре во время международной паузы. Он обживается в России и ему здесь очень комфортно. Он счастлив, что забил сегодня, хоть и его команда крупно победила, но гол вышел потрясающим. Надеюсь, он еще не раз порадует болельщиков «Краснодара», — цитирует агента Metaratings.ru.

На счету Кади три гола в четырех матчах чемпионата России за краснодарскую команду.

«Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка.