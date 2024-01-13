Агент Кади заявил, что игрок останется в «Краснодаре»

Футбольный агент Хелсио Алиск, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, заявил, что бразильский футболист завершит сезон в составе краснодарского клуба.

«Кади не планирует покидать «Краснодар» этой зимой. К нему был интерес нескольких клубов из Саудовской Аравии. Я уверен, что весной Кади поможет «Краснодару» в борьбе за чемпионство и вернет место в стартовом составе», — приводит слова Алиска Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 Боржес сыграл 21 матч, в которых забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу. Контракт 27-летнего бразильца с «Краснодаром» рассчитан до конца июня 2026 года. Сайт Transfermakt оценивает футболиста в 3,5 миллиона евро.