Агент: «Кади счастлив, что смог забить два гола и помочь «Краснодару»

Агент Хелсио Роберто Алиск, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, рассказал о настроении игрока после дубля в ворота «Динамо» (3:1) в 19-м туре РПЛ.

«Кади счастлив, что смог забить два гола и помочь «Краснодару». Ему безумно нравится город, его очень тепло приняли в клубе. Хочу отметить, что в матче против «Динамо» он вышел на привычной позиции, нежели в предыдущих играх за «Краснодар». Правым вингером он большую часть игр проводил в «Карабахе», и на этой позиции он наиболее полезен, на мой взгляд», — цитирует агента Metaratings.

26-летний бразилец перебрался в «Краснодар» в зимнее трансферное окно. С того момента он провел 4 матча за клуб, отметившись 2 забитыми мячами. Ранее Кади выступал за «Карабах» из Азербайджана.