Агент Камано: «К Франсуа есть интерес европейских клубов, но он хотел бы остаться в «Локомотиве»

Адриан Альяй, агент нападающего «Локомотива» Франсуа Камано, прокомментировал информацию о продлении контракта футболиста с московским клубом.

«Продление контракта с Камано? Пока не могу комментировать ход переговоров из уважения к боссам «Локомотива». Могу лишь сказать, что Франсуа все устраивает в команде и он хотел бы остаться. При этом к Камано есть интерес нескольких европейских клубов», — цитирует агента Metaratings.ru.

Камано играет в составе «Локомотива» с августа 2020 года. В текущем сезоне 27-летний гвинейский футболист провел 26 матчей за железнодорожников в РПЛ, отметился 3 голами и 4 результативными передачами.

На данный момент «Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 36 очков.