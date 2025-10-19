Агент Баринова: «Не только в ЦСКА его были бы рады видеть в своих рядах»

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива», в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе игрока в ЦСКА в зимнее трансферное окно.

«Сейчас некорректно спрашивать на счет возможного перехода Баринова в ЦСКА зимой. Тем более после игры между «Локомотивом» и ЦСКА, учитывая результат и отличную игру Димы. Бабаев сказал, что все стороны готовы были обсуждать трансфер? Роман Юрьевич знает, что говорит. Мы видим, как Дмитрий общается с игроками ЦСКА. Он коммуникабельный парень. Как лидера и личность не только в ЦСКА его были бы рады видеть в своих рядах», — сказал Банатин «СЭ».

29-летний Баринов является воспитанником «Локомотива». Текущее соглашение игрока с клубом истекает летом 2026 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.