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Сегодня, 13:05

Агент Карапузова опроверг информацию о драке полузащитника с Боселли: «Владислав болеет»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Агент Роман Орещук, представляющий интересы полузащитника «Пари НН» Владислава Карапузова в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможной драке между своим клиентом и полузащитником нижегородцев Хуаном Боселли.

— Карапузов болеет. У него третий день температура, она поднялась в день игры. По поводу драки надо спросить у Гурцкая. Я без понятия, у меня такой информации нет. У Владислава температура третий день. Он даже не поедет, скорее всего, на матч с «Ахматом», — сказал Орещук «СЭ».

Боселли выступает за «Пари НН» с сентября 2023 года. Карапузов стал полноценным игроком команды в мае 2024 года. До этого он выступал за клуб на правах аренды.

Нижегородцы уступили «Рубину» (2:4) и ЦСКА (0:3) в двух стартовых турах РПЛ. В следующем матче команда Саши Илича на выезде сыграет с «Ахматом» в матче 1-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча состоится 31 июля.

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