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Сегодня, 22:21

Агент Карапузова рассказал о будущем футболиста

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Роман Орещук, представляющий интересы полузащитника «Пари НН» Владислава Карапузова, рассказал о будущем своего клиента.

24-летний футболист выступает за нижегородцев на правах аренды из «Динамо»

— Если «Пари НН» вылетит, Владислав останется в команде?

— Я не буду сейчас это обсуждать.

— У Владислава еще были предложения из РПЛ?

— Были, но все было на стороне «Пари НН». Был подписан отлагательный контракт, если Влад сыграет определенное количество игр. Он сыграл. Поэтому уже никуда не денешься. Влада все устраивает. Главное, чтобы команда осталась. Влад всем доволен: игровой практикой, коллективом, руководством. Все хорошо. Сейчас задача сохранить прописку, — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

В текущем сезоне Карапузов провел 26 матчей за «Пари НН» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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