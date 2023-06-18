Агент Карапузова сообщил, что футболист поедет на сбор «Динамо»

Сегодня, 17:54
Роман Орещук, агент вингера «Динамо» Владислава Карапузова, высказался о будущем футболиста.
— Владислав точно едет на сбор «Динамо», а дальше уже от него будет зависеть и от нового тренера, — приводит «РБ Спорт» слова Орещука.
— Новым тренером, скорее всего, станет Марцел Личка. Он заинтересован во Владиславе? Был какой-то разговор?
— Когда станет, тогда и поговорим.
— Владислав намерен бороться за место в составе «Динамо»?
— У него контракт с «Динамо».
— «Ахмат» готов вернуть Владислава?
— Не знаю, спросите у «Ахмата».
Сезон-2022/23 Карапузов провел на правах аренды в «Ахмате». Он принял участие в 28 матчах за грозненский клуб во всех турнирах, отметился 2 голами и 3 результативными передачами. По окончании сезона футболист вернулся в расположение «Динамо». Контракт 23-летнего полузащитника с московским клубом рассчитан до лета 2025 года.