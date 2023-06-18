Агент Карапузова сообщил, что футболист поедет на сбор «Динамо»

Роман Орещук, агент вингера «Динамо» Владислава Карапузова, высказался о будущем футболиста.

— Владислав точно едет на сбор «Динамо», а дальше уже от него будет зависеть и от нового тренера, — приводит «РБ Спорт» слова Орещука.

— Новым тренером, скорее всего, станет Марцел Личка. Он заинтересован во Владиславе? Был какой-то разговор?

— Когда станет, тогда и поговорим.

— Владислав намерен бороться за место в составе «Динамо»?

— У него контракт с «Динамо».

— «Ахмат» готов вернуть Владислава?

— Не знаю, спросите у «Ахмата».

Сезон-2022/23 Карапузов провел на правах аренды в «Ахмате». Он принял участие в 28 матчах за грозненский клуб во всех турнирах, отметился 2 голами и 3 результативными передачами. По окончании сезона футболист вернулся в расположение «Динамо». Контракт 23-летнего полузащитника с московским клубом рассчитан до лета 2025 года.