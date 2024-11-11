Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:00

Агент Караташа считает, что в РПЛ хорошие условия для развития молодых игроков

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Ибрагим Исен, агент защитника «Оренбурга» Казымджана Караташа, объяснил решение футболиста перейти в российский клуб.

«Для развития молодых футболистов иногда необходимо переходить в другие лиги и команды. У «Оренбурга» молодой состав, играют в хороший футбол, но иногда случаются ошибки из-за отсутствия опыта. Они проиграли много игр из-за невезения. Но команда восстановится и пойдет вверх по таблице. Российская лига — непростая. В ней контактная игра.

Лично мне нравится Россия. Это страна, где живут честные и культурные люди. Я счастлив быть здесь. Мой любимый писатель — Достоевский, мои любимые лидеры — Сталин и Ататюрк. Мой любимый режиссер — Тарковский. Могила моего любимого поэта Назима Хикмета находится в России. Мой любимый салат — оливье. Моя любимая еда — люля-кебаб и хинкал. Разве я могу думать иначе?» — сказал Исен Legalbet.

21-летний Караташ перешел в «Оренбург» из «Галатасарая» летом на правах годичной аренды. На счету турка 9 матчей за клуб в текущем сезоне без результативных действий.

Источник: Legalbet
ФК Оренбург

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Создатели «Смуты» предоставят бесплатный доступ к игре в компьютерных клубах РФ
СМИ узнали о назначении экспертизы после смерти пресс-секретаря SHAMAN
Песков рассказал, как Россия ответит на попытки разрешить ВСУ бить вглубь РФ
«Хабиб и Конор? Нам не нужны конфликты». Как гимнасты спасают свой спорт созданием премьер-лиги
«Ноттингем Форест» занимает пятое место в АПЛ после 11 туров
Ови побьет рекорд результативности НХЛ Гретцки уже в феврале?
Сегодня
Вчера
Неделя