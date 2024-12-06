Агент Карничника назвал возможным трансфер словенца в РПЛ

Агент Марсело Симонян, представляющий интересы защитника «Целе» Яна Карничника, ответил на вопрос о возможном переходе словенца в РПЛ.

«Будущее Жана остается открытым. Россия? Не так давно я общался с клубами РПЛ, трансфер возможен. Но пока окончательного решения нет», — цитирует Карничника «РБ Спорт».

Ранее Симонян заявлял, что Карничник летом мог перейти в один из российских клубов. Футболист выступает за «Целе» с января. В текущем сезоне он провел 15 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.