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Сегодня, 11:35

Агент Карпукаса ответил на вопрос об интересе европейских клубов к игроку

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса, ответил на вопрос «СЭ» об интересе к игроку от зарубежных чемпионатов.

«Предложения из иностранных чемпионатов? Давайте так. Артем — ведущий игрок «Локомотива», футболист сборной России. Мы рады, что он проявляет себя в клубе и вызывается в сборную», — сказал Карпукас «СЭ».

Контракт 22-летнего Карпукаса с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Карпукас принял участие в 15 матчах «Локомотива» во всех турнирах, где сделал 2 результативных передачи.

ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас

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