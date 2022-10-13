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13 октября, 23:48

Агент Карраскаля отреагировал на новость об интересе «Атлетико» к полузащитнику ЦСКА

Микеле Антонов
Хорхе Карраскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля Мартин Родригес в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что мадридский «Атлетико» следит за игроком, а также задумывается над его приобретением.

Ранее об этом сообщил портал TodoFichajes.

«Я не видел новость об интересе «Атлетико». Есть много клубов, которые следят за Хорхе. Он международный игрок высочайшего уровня, это логично. Но я не люблю говорить о других командах, это то, что решается наедине с клубами. Хорхе сегодня думает только о ЦСКА и о сборной Колумбии. Ничего больше», — сказал Родригес «СЭ».

Карраскаль перешел в ЦСКА в феврале 2022 года из аргентинского «Ривер Плейт» на правах аренды, летом армейцы выкупили права на футболиста.

В текущем сезоне на счету 24-летнего колумбийца 5 голов и 3 голевые передачи в 12 матчах за ЦСКА.

РПЛ
ФК Атлетико
ФК ЦСКА (Москва)
Хорхе Карраскаль
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