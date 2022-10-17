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Сегодня, 07:10

Агент Карраскаля: «Хорхе всегда недоволен, когда ему приходится уходить с поля»

Сергей Разин
корреспондент

Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, прокомментировал недовольство хавбека после замены в матче 13-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

«После игры, закончившейся вничью, все недовольны, в том числе и главный тренер. Это нормально. Федотов сказал это просто на эмоциях. А Хорхе всегда недоволен, когда ему приходится уходить с поля», — приводит слова Родригеса Sport24.

Карраскаль был заменен на 66-й минуте, вместо на поле вышел Никита Ермаков.

«Спартак» после 13 туров чемпионата России-2022/23 занимает второе место с 26 очками. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Хорхе Карраскаль
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