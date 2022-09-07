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7 сентября, 16:19

Агент Карраскаля рассказал о реакции игрока на признание лучшим футболистом ЦСКА в августе

Мария Куцубеева
Корреспондент

Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля в разговоре с «СЭ» рассказал о реакции 24-летнего колумбийца на то, что болельщики армейцев признали его лучшим игроком команды в августе.

«Хорхе очень счастлив и мотивирован! Я думаю, что он сможет продолжать играть на том же уровне и бороться до конца», — сказал Родригес «СЭ».

Карраскаль признан лучшим игроком красно-синих второй месяц подряд.

В нынешнем сезоне полузащитник забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи в 9 матчах за армейцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

После 8 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал занимает 2-е место в турнирной таблице с 17 очками, отставая от лидирующего «Зенита» на 3 очка.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Хорхе Карраскаль
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