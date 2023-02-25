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Сегодня, 20:43

Агент Кассьерры оценил вариант с получением футболистом российского паспорта

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Никос Петропулос, агент нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, оценил вариант с получением футболистом российского паспорта.

«Российское гражданство? Мы не обсуждали эту тему. Но, если кто-то из клуба предложит нам получить его, мы обязательно оценим и рассмотрим этот вопрос», — приводит слова Петропулоса Sport24.

25-летний колумбиец выступает за «Зенит» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 21 матч, забил четыре мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее стало известно, что гражданство получили форварды петербургской команды Клаудиньо и Малком.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-25-agent-kassyerry-rossiyskoye-grazhdanstvo-yesli-iz-zenita-predlozhat-to-obyazatelno-rassmotrim-etot-vopros
Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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