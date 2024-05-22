Агент Кассьерры опроверг информацию об интересе клубов АПЛ к игроку

Никос Петропулос, агент нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе клубов АПЛ к игроку. Ранее об этом сообщил колумбийский журналист Алексис Родригес.

«Конечно, с тем уровнем, который он демонстрирует, многие клубы АПЛ могли бы заинтересоваться им, но никто из них не связывался со мной или с моим игроком», — сказал Петропулос «СЭ».

В нынешнем сезоне нападающий провел за «Зенит» 27 матчей в РПЛ, в которых забил 21 гол и сделал 4 результативные передачи.