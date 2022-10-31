Агент Кассьерры «В «Сочи» намерены вернуть Матео? Это невозможно»

Никос Петропулос, агент нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, отреагировал на информацию о том, что его клиент может вернуться в «Сочи».

«В «Сочи» намерены вернуть Матео? Это неправда. Это невозможно», — заявил представитель игрока Sport24.

Кассьерра перешел в петербургский клуб прошедшим летом, заключив контракт на три сезона с возможностью продления еще на один год.

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий провел 12 матчей в чемпионате России и не забил ни одного гола, отметившись только тремя результативными передачами.