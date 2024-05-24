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Сегодня, 11:49

Агент Кассьерры — о невызове в сборную Колумбии: «Это решение нужно уважать»

Сергей Жуков
корреспондент
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Никос Петропулос, агент нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, в комментарии для «СЭ» отреагировал на невызов игрока в сборную Колумбии на летние матчи Кубка Америки.

«Матео очень много работает и отдает все силы «Зениту», где он очень счастлив вместе со своей семьей. Сейчас он сосредоточен на том, чтобы выложиться по максимуму и завершить сезон в России наилучшим образом. Мы знаем, что когда ему пришлось играть за свою национальную команду, он очень хорошо справился с этим. В Колумбии есть отличные игроки, и все они находятся на высоком уровне. Когда он им понадобится, он будет доступен. Остальное — это решение, которое нужно уважать», — сказал Петрополус «СЭ».

В нынешнем сезоне нападающий провел за «Зенит» 27 матчей в РПЛ, в которых забил 21 гол и сделал 4 результативные передачи. Кубок Америки состоится в США с 20 июня по 14 июля. Действующим чемпионом первенства является национальная команда Аргентины.

Матео Кассьерра
Сборная Колумбии по футболу
ФК Зенит
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