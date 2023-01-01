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Сегодня, 17:19

Агент Кассьерры рассказал, что нападающий «Зенита» отказался от перехода в клуб из Саудовской Аравии

Нападающий «Зенита» Кассьерра отказался от перехода в клуб из Саудовской Аравии
Иван Шитик
Корреспондент
Матео Кассьерра.
Фото Global Look Press
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Агент нападающего «Зенита» Маттео Кассьерры Никос Петропулос сообщил, что 25-летний футболист отказался от перехода в клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

«Аль-Хиляль» заинтересован в Матео, но мы отклонили их предложение. «Зенит» никуда не отпускает Кассьерру ровно как и сам игрок не хочет уходить из клуба. Все полностью довольны текущим положением» — заявил представитель игрока в интервью Sport24.

В составе питерского клуба колумбийский нападающий в этом сезоне провел 19 матчей во всех турнирах. На его счету  3 гола и 4 результативные передачи.

Маттео Кассьерра перешел в «Зенит» из «Сочи» летом 2022 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-01-agent-kassyerry-my-otklonili-predlozheniye-al-khilyalya-zenit-ne-otpuskayet-mateo-i-on-sam-ne-khochet-ukhodit
ФК Аль-Хиляль
Матео Кассьерра
ФК Зенит
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