Агент Кассьерры рассказал, что нападающий «Зенита» отказался от перехода в клуб из Саудовской Аравии

Нападающий «Зенита» Кассьерра отказался от перехода в клуб из Саудовской Аравии

Агент нападающего «Зенита» Маттео Кассьерры Никос Петропулос сообщил, что 25-летний футболист отказался от перехода в клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

«Аль-Хиляль» заинтересован в Матео, но мы отклонили их предложение. «Зенит» никуда не отпускает Кассьерру ровно как и сам игрок не хочет уходить из клуба. Все полностью довольны текущим положением» — заявил представитель игрока в интервью Sport24.

В составе питерского клуба колумбийский нападающий в этом сезоне провел 19 матчей во всех турнирах. На его счету 3 гола и 4 результативные передачи.

Маттео Кассьерра перешел в «Зенит» из «Сочи» летом 2022 года.