Агент Кассьерры рассказал о планах футболиста на ближайшее будущее

Агент нападающего «Зенита» Маттео Кассьерры Никос Петропулос рассказал о планах футболиста на будущее.

«Матео не будет рассматривать аренду в другой клуб зимой. Он останется в «Зените», — цитирует Петропулоса Sport24.

В составе питерского клуба Кассьерра провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи. Ранее футболист выступал в «Сочи».