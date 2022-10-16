Агент Кассьерры рассказал о травме, из-за которой футболист пропускает матч против «Нижнего Новгорода»

Сегодня, 16:42
Никос Петропулос, представляющий интересы нападающего «Зенита» Матео Кассьерры в разговоре с «СЭ» объяснил, почему игрок не попал в заявку на матч 13-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода».
«В понедельник у Матео обнаружили надрыв подколенного сухожилия первой степени. Он скоро вернется к тренировкам. Кассьерра сможет вернуться на поле через неделю», — сказал Петропулос «СЭ».
В нынешнем сезоне 25-летний нападающий провел 12 матчей в чемпионате России и не забил ни одного гола, отметившись только тремя результативными передачами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования