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Сегодня, 18:50

Агент Кассьерры: «Мы не рассматриваем вариант с уходом Матео зимой»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Агент Никос Петропулос, представляющий интересы нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, высказался о будущем форварда в клубе из Санкт-петербурга.

«Мы не рассматриваем вариант с уходом Матео зимой. Он счастлив в «Зените». А если все же поступит важное, хорошее предложение, оно будет проанализировано вместе с клубом», —цитирует агента Sport24.

После 18 туров 26-летний Кассьерра с 14 голами возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ-2023/24. «Зенит» с 36 очками занимает 2-е место в чемпионате России.

Источник: Sport24
Матео Кассьерра
Футбол
ФК Зенит
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