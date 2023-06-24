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Агент Кассьеры: «Матео будет играть в РПЛ до тех пор, пока соревнование будет продолжаться»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Агент Никос Петропулос, представляющий интересы колумбийского нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока в составе сине-бело-голубых.

«Матео будет играть в РПЛ до тех пор, пока соревнование будет продолжаться. Мы все надеемся, что трудности скоро закончатся», — сказал Петропулос «СЭ».

Товарищеский турнир «Кубок PARI Премьер» состоится с 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге. Участниками футбольного турнира в этом году станут «Фенербахче» (Стамбул, Турция), «Нефтчи» (Баку, Азербайджан), «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) и «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия).

В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.

Матео Кассьерра
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РПЛ
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