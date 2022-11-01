Агент Кассьеры уверен, что игрок останется в «Зените»

Никос Петропулос, агент нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, заявил, что футболист не планирует менять команду.

«Я уверен, что Кассьерра продолжит выступать за «Зенит». Клуб приложил много усилий, чтобы заполучить его. В «Зените» им все довольны. Матео не везло в некоторых матчах, но он на одном уровне со сборной Колумбии. Именно поэтому мы выбрали «Зенит». Если Кассьерре и придется сменить клуб, то несколько заинтересованных сторон из Лиги чемпионов быстро заполучат его. К нему проявляют интерес в Турции, Сербии и Бельгии. Матео очень благодарен «Сочи», но сейчас его возвращение исключено», — приводит слова Петропулоса Sport24.

25-летний колумбиец присоединился к «Зениту» в июле 2022 года и провел за команду 16 матчей, забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.

01.11.2022 | Бавария — Интер