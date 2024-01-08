Агент Кастаньо: «Мы выбрали «Краснодар» потому, что Кевин хочет быть ближе к Европе и мечтает сыграть в Лиге чемпионов»

Себастьян Оларте, представитель новичка «Краснодара» Кевина Кастаньо, рассказал, почему футболист решил перейти в российский клуб.

«Мы выбрали «Краснодар» потому, что Кастаньо хочет продолжать повышать свой уровень. «Краснодар» — один из лучших клубов в России сейчас, лидер, поэтому здесь он сможет расти как игрок. Более того, Джон Кордоба, друг Кевина, рассказывал ему много хорошего о клубе. Кастаньо хочет быть ближе к Европе. Он мечтает сыграть в Лиге чемпионов. Думаю, российские команды смогут сыграть в Лиге чемпионов в следующем году», — цитирует Оларте Sport24.

Кастаньо перешел в «Краснодар» из мексиканского «Крус Асуль» на прошлой неделе. На данный момент «быки» лидируют в турнирной таблице чемпионата России с 38 очками.