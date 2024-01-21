Агент Кастаньо заявил, что футболист счастлив оказаться в «Краснодаре»

Фелипе Аранго, агент полузащитника «Краснодара» Кевина Кастаньо, высказался о переходе колумбийца в кубанский клуб.

«Кевин счастлив оказаться в «Краснодаре», это сто процентов шаг вперед. Надеюсь, ребята, он вам понравится, и мы рассчитываем на хороший прием болельщиков «Краснодара», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

21 января «Краснодар» объявил о подписании контракта с Кастаньо. Соглашение рассчитано на 4,5 года.

Ранее Кастаньо выступал за мексиканский «Крус Асуль». На счету 23-летнего футболиста 33 матча за клуб, 2 гола и 3 голевые передачи в 2023 году.