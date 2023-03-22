Агент Каймакова заявил, что у футболиста нет конфликта с Талалаевым

Агент Стипе Лапич, представляющий интересы полузащитника «Торпедо» Михаила Каймакова, заявил, что между футболистом и главным тренером команды Андреем Талалаевым нет конфликта.

«Никакого конфликта между ними нет, все пока нормально. Просто на прошлый матч он не попал в окончательную заявку. Но Михаил перед этим выходил на замену на 30 минут и сделал больше многих, что подтверждает статистика», — приводит «РБ Спорт» слова Лапича.

Каймаков с 2022 года выступает за «Торпедо» на правах аренды из «Славен Белупо». В текущем сезоне он провел 13 матчей в составе московского клуба. Его арендное соглашение с «Торпедо» рассчитано до конца сезона.