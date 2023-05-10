Агент Кайо ответил, сыграет ли футболист с «Зенитом»

Агент Нето Хеновес, представляющий интересы защитника «Краснодара» Кайо Панталеао, заявил, что не знает, сыграет ли футболист в матче 27-го тура РПЛ против «Зенита».

«Сыграет ли Кайо против «Зенита»? Не знаю, у меня пока нет новостей. Нужно подождать», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Ранее сообщалось, что у Кайо простуда, и он может пропустить игру с «Зенитом».

Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдет 13 мая и начнется в 16.30 по московскому времени. Клуб из Санкт-Петербурга досрочно стал чемпионом РПЛ, набрав 64 очка за 26 туров. Краснодарская команда с 42 очками занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата страны.