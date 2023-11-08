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Сегодня, 11:18

Агент Кайо подтвердил возвращение игрока в Россию: «Он продолжает восстанавливаться в Краснодаре»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Нето Хеновес, представляющий интересы защитника «Краснодара» Кайо, в разговоре с «СЭ» рассказал о состоянии здоровья защитника.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что футболист вернулся в «Краснодар».

«Кайо вернулся в Россию. Сейчас он продолжает восстанавливаться в Краснодаре. Пока мы не можем сказать, сыграет ли защитник в этом году или нет. Этот вопрос решают врачи», — сказал Хеновес «СЭ».

25 августа Кайо повредил плечевой сустав в матче против «Факела» (0:0). В этом сезоне защитник провел 7 матчей и забил один гол. «Краснодар» после четырнадцати туров занимает первое место, набрав 31 очко.

Кайо Фернандо да Силва Панталеан (Кайо)
РПЛ
ФК Краснодар
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