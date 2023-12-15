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Сегодня, 14:44

Агент: «Кайо не поехал в отпуск, он готовится к зимним сборам в Краснодаре»

Алина Савинова
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Агент Нето Хеновес рассказал, как проходит постепенное возвращение защитника «Краснодара» Кайо в строй после травмы.

«Кайо продолжает свое восстановление, все идет отлично. Сейчас он остался в Краснодаре, он не поехал в отпуск. Кайо готовится к зимним сборам», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Кайо продолжает восстанавливаться после операции на плечевом суставе. Он получил повреждение в матче 6-го тура РПЛ с «Факелом» (0:0). Всего в текущем сезоне 28-летний футболист провел 6 игр в чемпионате России и отметился 1 голом.

По итогам 18 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 38 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-henoves-kajo-ne-poehal-v-otpusk-on-gotovitsya-k-zimnim-sboram-v-krasnodare/
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