Агент Кайо рассказал, что футболист полностью сосредоточен на второй части сезона

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо Панталеао, рассказал о впечатлениях своего клиента от работы с Владимиром Ивичем.

«Кайо очень хорошо тренируется, сейчас он полностью сосредоточен на второй части сезона. Ивич произвел впечатление на всех игроков, всем нравится с ним работать», — приводит слова Хеновеса «РБ Спорт».

Кайо выступает в составе «Краснодара» с 2019 года. В этом сезоне футболист сыграл за «быков» 13 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. Также команда пробилась в четвертьфинал пути РПЛ Кубка России.