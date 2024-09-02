Агент Кайо рассказал, что игрок должен вскоре вернуться в строй

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Футбольный агент Нето Хеновес, представляющий интересы защитника «Краснодара» Кайо, рассказал о сроках возвращения игрока на поле.
Бразилец получил травму в матче 4-го тура против ЦСКА (2:1).
«Уже в этом месяце Кайо может вернуться на поле, мы надеемся на это. Но точные сроки могут назвать только в «Краснодаре», — цитирует Хеновеса «РБ Спорт».
В сезоне-2024/25 Кайо провел 5 матчей за «Краснодар» во всех турнирах. «Быки» после 7 туров РПЛ занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков.