Агент Кайо рассказал, что игрок должен вскоре вернуться в строй

Футбольный агент Нето Хеновес, представляющий интересы защитника «Краснодара» Кайо, рассказал о сроках возвращения игрока на поле.

Бразилец получил травму в матче 4-го тура против ЦСКА (2:1).

«Уже в этом месяце Кайо может вернуться на поле, мы надеемся на это. Но точные сроки могут назвать только в «Краснодаре», — цитирует Хеновеса «РБ Спорт».

В сезоне-2024/25 Кайо провел 5 матчей за «Краснодар» во всех турнирах. «Быки» после 7 туров РПЛ занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков.