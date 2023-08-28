Агент Кайо рассказал о серьезности травмы защитника «Краснодара»

Агент защитника «Краснодара» Кайо Панталеао Нето Хеновес рассказал о травме футболиста, которую он получил в матче 6-го тура против «Факела».

«С Кайо сейчас все в порядке. Надеемся, что совсем скоро он вернется на поле», — сказал агент «РБ Спорт».

В этой встрече футболист из-за столкновения получил удар в плечо и на 62-й минуте покинул поле. В этом сезоне Кайо провел семь матчей и отметился одним забитым мячом.