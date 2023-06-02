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Сегодня, 20:30

Агент Кайо рассказал о восстановлении футболиста после травмы

Алина Савинова
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Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, рассказал о восстановлении футболиста после полученной травмы.

«Кайо полностью сосредоточен на процессе восстановления. Точной информации о сроках у нас пока нет», — цитирует агента Sport24.

В матче 28-го тура чемпионата России против «Ростова» (3:0) бразилец получил повреждение, неудачно обработав мяч и воткнувшись ногой в газон. Позже сообщалось, что у футболиста мышечная травма, и он пропустит оставшиеся матчи команды в РПЛ.

3 июня «быки» сыграют с «Ахматом» в рамках 30-го тура РПЛ, а 11 числа сразятся с ЦСКА в финале FONBET Кубка России.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-02-agent-kayo-rasskazal-o-vosstanovlenii-braziltsa-iz-krasnodara-posle-travmy
Кайо Фернандо да Силва Панталеан (Кайо)
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