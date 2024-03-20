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20 марта, 12:56

Агент Кайо убежден, что у футболиста не будет проблем в «Краснодаре» после назначения Мусаева

Алина Савинова
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Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо Панталеао, отметил, что кадровые перестановки в клубе никак не повлияют на будущее бразильского футболиста.

«Кайо полностью сфокусирован на «Краснодаре». Назначение Мусаева? Он уже работал с этим специалистом. Никаких проблем», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

13 марта «Краснодар» отправил в отставку главного тренера Владимира Ивича. Команду до конца текущего сезона возглавил Мурад Мусаев.

Кайо выступает за «быков» с 2019 года. В текущем сезоне 28-летний футболист провел 8 матчей за «Краснодар» во всех турнирах и отметился 1 голом.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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