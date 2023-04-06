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Сегодня, 16:43

Агент Кайо заявил, что футболист чувствует себя увереннее при Ивиче

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо Панталеао, прокомментировал последние игры своего клиента за кубанский клуб.

«Кайо действительно играет сейчас очень хорошо. При новом тренере он чувствует себя увереннее. Кайо доволен игрой команды, особенно в последнем матче», — приводит слова Хеновеса «РБ Спорт».

Кайо выступает за «Краснодар» с 2019 года. Его действующее соглашение с командой действует до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне защитник провел за «быков» 13 матчей во всех турнирах.

Краснодарцы занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-sejchas-kajo-igraet-ochen-horosho-pri-iviche-on-chuvstvuet-sebya-uverennee/
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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