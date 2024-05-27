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Сегодня, 17:55

Агент Кайо заявил, что игрок останется в «Краснодаре»

Владислав Корегин
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Агент Нето Хеновес, представляющий интересы защитника «Краснодара» Кайо, ответил на вопрос о дальнейшем будущем футболиста в российской команде.

Контракт 28-летнего бразильца рассчитан до 30 июня 2024 года.

«Будущее Кайо? Он остается в «Краснодаре», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Кайо выступает за «Краснодар» с июля 2019 года. Всего за «быков» он провел 104 матча, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,8 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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