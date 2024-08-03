Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:54

Агент Келлвена: «Переход в «Ботафого»? Это слухи, он — игрок ЦСКА»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Футбольный агент Карлос Майнберг Нето, представляющий интересы защитника ЦСКА Келлвена, прокомментировал информацию об интересе «Ботафого» к бразильцу.

«Келлвен мог перейти в «Ботафого»? Это слухи, Келлвен — игрок ЦСКА, и думает о следующем матче клуба. Мне пока не удалось посмотреть матчи ЦСКА в этом сезоне, но Келлвен — большой профессионал и всегда выкладывается на 100 процентов», — приводит слова агента Metaratings.ru.

В конце июля инсайдер Бернардо Джентиле сообщал, что ЦСКА отказался продавать Келлвена в «Ботафого». Российский клуб якобы выставил бразильцам завышенную цену на игрока.

Источник: Metaratings.ru
ФК Ботафого
ФК ЦСКА (Москва)
Келлвен
0
Читайте также
Андреева и Шнайдер высказались о выходе в финал Олимпиады-2024
Соперница интерсекс-боксерши раскритиковала алжирку Хелиф
Захарова назвала угрозу Киева Крымскому мосту терроризмом в чистом виде
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
Украинец рассказал о бегущих из страны от мобилизации дальнобойщиках
Режим ЧС ввели в Морозовском районе Ростовской области после атаки беспилотников
Популярное видео
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Акрон» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ

Нападающий «Краснодара» Мозес: «Есть Кордоба или нет, самое главное — команда»