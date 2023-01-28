Агент Керка сообщил, что игрок не приостанавливал контракт с «Локомотивом»

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Агент полузащитника «Антверпена» Джирано Керка Освальд Снип в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о приостановке контракта игрока для ухода из «Локомотива».
«Керк не приостанавливал контракт. Его переход в «Антверпен» — аренда», — сказал Снип «СЭ».
Ранее на официальном сайте «Антверпена» появилась информация, что Керк приостановил контракт с «Локомотивом» для перехода в бельгийский клуб.
На официальном сайте «Локомотива» же сообщили о платной аренде игрока.
Керк выступал за «Локомотив» с сентября 2021 года. В этом сезоне он провел 23 матча, забил 3 гола и отдал 1 передачу. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2025 года.
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