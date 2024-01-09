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РПЛ

Сегодня, 14:24

Агент Кастаньо: «У Кевина есть все, чтобы добиться успеха в России»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Фелипе Аранго, представитель полузащитника «Краснодара» Кевина Кастаньо, поделился мнением о переходе колумбийца в российский клуб.

«Кастаньо — очень хороший футболист, у него есть все, чтобы добиться успеха в России. Он еще молод, ему есть куда расти. Я уверен, что он будет очень хорошо играть в РПЛ», — приводит слова Аранго «РБ Спорт».

Ранее Кастаньо выступал за мексиканский «Крус Асуль». На счету 23-летнего футболиста 33 матча за клуб, 2 гола и 3 голевые передачи в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
ФК Краснодар
Кевин Кастаньо
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