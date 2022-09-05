Агент Кейта Бальде оценил дебют игрока за «Спартак»

Агент Бальде считает, что еще рано говорить, станет ли игрок основным форвардом «Спартака»

Агент Кейта Бальде Федерико Пасторелло в разговоре с «СЭ» прокомментировал дебют игрока в матче 8-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (1:2).

«Ему нужно время, чтобы прийти в форму, но у него все получится, потому что у него много энтузиазма. Сможет ли Бальде стать основным форвардом «Спартака»? Пока об этом рано говорить», — сказал Пасторелло «СЭ».

Сенегалец вышел на замену на 52-й минуте в матче против «Зенита», но помочь своей команде не смог.

27-летний Кейта перешел в «Спартак» в конце августа на правах свободного агента. Футболист подписал контракт с московским клубом до конца июня 2025 года.