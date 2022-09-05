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5 сентября, 14:26

Агент Кейта Бальде оценил дебют игрока за «Спартак»

Агент Бальде считает, что еще рано говорить, станет ли игрок основным форвардом «Спартака»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Кейта Бальде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент Кейта Бальде Федерико Пасторелло в разговоре с «СЭ» прокомментировал дебют игрока в матче 8-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (1:2).

«Ему нужно время, чтобы прийти в форму, но у него все получится, потому что у него много энтузиазма. Сможет ли Бальде стать основным форвардом «Спартака»? Пока об этом рано говорить», — сказал Пасторелло «СЭ».

Сенегалец вышел на замену на 52-й минуте в матче против «Зенита», но помочь своей команде не смог.

27-летний Кейта перешел в «Спартак» в конце августа на правах свободного агента. Футболист подписал контракт с московским клубом до конца июня 2025 года.

Бальде Кейта
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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