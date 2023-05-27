Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:36

Агент Кики назвал Россию одним из вариантов для продолжение карьеры футболисты

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Футбольный агент Хелио Мартинс заявил, что на следующей неделе состоится встреча по поводу будущего защитника португальской «Визелы» Кики.

«Абсолютно точно Кики покинет «Визелу». На следующей неделе состоится встреча по поводу будущего игрока. И российское направление — один из вариантов на нашем столе», — приводит слова Мартинса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 28-летний Кики провел 32 матча за «Визелу», забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-kiki-rossiya-odin-variantov-na-nashem-stole-vstrecha-na-sleduyushhej-nedele/
Футбол
РПЛ
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Было жарко». Баскетболистка упала в обморок перед Байденом
Расклады на финиш РПЛ: кто фаворит в борьбе за серебро, у кого больше шансов избежать стыков
МИД РФ обвинил США в затягивании конфликта на Украине
ВС РФ стянули дополнительные подразделения на артемовское направление
В США назвали абсурдной позицию Вашингтона по Артемовску
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Масалитин: «ЦСКА кровь из носу надо одерживать победу над «Краснодаром»

Полузащитник «Урала» Сунгатулин: «Было неприятно ощущать, что стыки рядом. В следующем сезоне хотим быть выше»