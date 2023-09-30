Агент Кики о матче «Ростов» — «Урал»: «Никогда не видел в Европе подобного судейства»

Футбольный агент Хелио Мартинс рассказал, что думает о судействе Романа Галимова в матче 10-го тура РПЛ «Ростов» — «Урал» (2:2). По его мнению, пенальти на защитнике оранжево-черных Кики не было.

«Никогда не видел ничего подобного в Европе. Это скандал, позор. Никакого пенальти не было, это просто смешно», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

«Урал» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 15 очков. «Ростов» с 10 очками идет на 12-й строчке.

В 11-м туре РПЛ «шмели» сыграют с «Локомотивом», а ростовчане — с «Краснодаром».