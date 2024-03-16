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16 марта, 16:21

Агент Мартинс: «У Кики нет травм, он остается в запасе по решению Гончаренко»

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Футбольный агент Хелио Мартинс, представляющий интересы защитника «Урала» Кики, рассказал, почему игрок не выходит на поле после возобновления чемпионата России.

«Травмы нет, он остается в запасе по решению тренера. Есть ли у Кики с этим проблемы? Нет, у него ни с чем нет проблем», — приводит слова Мартинса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 29-летний Кики сыграл 14 матчей, в которых не отметился голевыми действиями. Контракт португальца с екатеринбургским клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

После 20 туров РПЛ «Урал» занимает 13-е место, набрав 19 очков.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Урал
Виктор Гончаренко
Кики
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