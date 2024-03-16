Агент Мартинс: «У Кики нет травм, он остается в запасе по решению Гончаренко»

Футбольный агент Хелио Мартинс, представляющий интересы защитника «Урала» Кики, рассказал, почему игрок не выходит на поле после возобновления чемпионата России.

«Травмы нет, он остается в запасе по решению тренера. Есть ли у Кики с этим проблемы? Нет, у него ни с чем нет проблем», — приводит слова Мартинса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 29-летний Кики сыграл 14 матчей, в которых не отметился голевыми действиями. Контракт португальца с екатеринбургским клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

После 20 туров РПЛ «Урал» занимает 13-е место, набрав 19 очков.