Агент Кики заявил, что футболист получил предложение от «Урала» в январе

Хелио Мартинс, агент защитника португальской «Визелы» Кики, оценил слухи о переходе футболиста в «Урал».

«В январе Кики действительно получил предложение от «Урала», но соглашения между клубами не было. В настоящее время он сосредоточен на чемпионате и определится со своим будущим только в конце сезона. Пока никакой конкретики нет», — приводит слова Мартинса Sport24.

28-летний Кики — капитан «Визелы», его контракт с клубом действует до конца июня 2023 года. В сезоне-2022/23 португалец провел 28 матчей за свою команду, забил один гол и сделал одну результативную передачу.