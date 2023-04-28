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Сегодня, 18:10

Агент Кики заявил, что футболист получил предложение от «Урала» в январе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Хелио Мартинс, агент защитника португальской «Визелы» Кики, оценил слухи о переходе футболиста в «Урал».

«В январе Кики действительно получил предложение от «Урала», но соглашения между клубами не было. В настоящее время он сосредоточен на чемпионате и определится со своим будущим только в конце сезона. Пока никакой конкретики нет», — приводит слова Мартинса Sport24.

28-летний Кики — капитан «Визелы», его контракт с клубом действует до конца июня 2023 года. В сезоне-2022/23 португалец провел 28 матчей за свою команду, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-28-agent-kiki-deystvitelno-poluchil-predlozheniye-ot-urala-v-yanvare-no-soglasheniya-ne-bylo
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