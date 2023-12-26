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Сегодня, 21:21

Агент Киньонеса заявил, что от клубов РПЛ пока на поступало предложений по трансферу игрока

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Фабио Армандо Марин Пилоньета, представитель нападающего мексиканской «Америки» Хулиана Киньонеса, заявил, что от клубов РПЛ пока на поступало предложений по трансферу 26-летнего игрока.

«Как обстоит вопрос с возможным трансфером в РПЛ? На данный момент официальное предложение не сделано. Если оно поступит, и оно будет хорошим, мы его примем», — приводит слова Пилоньета Sport24.

Киньонес выступает за «Америку» с июля 2023 года, мексиканец забил 12 голов и сделал 6 результативных передач в 24 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 9 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/football/news-607613-agent-kinonesa-yesli-iz-rpl-postupit-predlozheniye-i-ono-budet-khoroshim-my-yego-primem
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