Агент Киньонеса заявил, что от клубов РПЛ пока на поступало предложений по трансферу игрока

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Фабио Армандо Марин Пилоньета, представитель нападающего мексиканской «Америки» Хулиана Киньонеса, заявил, что от клубов РПЛ пока на поступало предложений по трансферу 26-летнего игрока.
«Как обстоит вопрос с возможным трансфером в РПЛ? На данный момент официальное предложение не сделано. Если оно поступит, и оно будет хорошим, мы его примем», — приводит слова Пилоньета Sport24.
Киньонес выступает за «Америку» с июля 2023 года, мексиканец забил 12 голов и сделал 6 результативных передач в 24 матчах за команду во всех турнирах.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 9 миллионов евро.