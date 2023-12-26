Агент Киньонеса заявил, что от клубов РПЛ пока на поступало предложений по трансферу игрока

Фабио Армандо Марин Пилоньета, представитель нападающего мексиканской «Америки» Хулиана Киньонеса, заявил, что от клубов РПЛ пока на поступало предложений по трансферу 26-летнего игрока.

«Как обстоит вопрос с возможным трансфером в РПЛ? На данный момент официальное предложение не сделано. Если оно поступит, и оно будет хорошим, мы его примем», — приводит слова Пилоньета Sport24.

Киньонес выступает за «Америку» с июля 2023 года, мексиканец забил 12 голов и сделал 6 результативных передач в 24 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 9 миллионов евро.