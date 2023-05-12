Агент Клаудиньо, Малкома, Ренана и Мантуана оценил шансы бразильских футболистов покинуть «Зенит»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия ответил на вопрос о возможном уходе футболистов «Зенита» Клаудиньо, Малкома, Роберта Ренана и Густаво Мантуана из петербургского клуба этим летом.

«Уход моих клиентов из «Зенита» летом маловероятен. На данный момент у меня нет конкретных предложений ни по одному из них. Мы ни с кем не контактируем», — приводит Sport24 слова агента.

13 мая «Зенит» сыграет с «Краснодаром» в рамках матча 27-го тура РПЛ. Петербуржцы выйдут на поле в золотой форме. После игры состоится церемония награждения, где сине-бело-голубым вручат золотые медали за досрочную победу в чемпионате России.