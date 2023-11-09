Агент Клаудиньо объяснил, почему игрок решил остаться в России

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, рассказал, почему его клиент остался в клубе.

«Почему принял решение остаться в России? Он полностью адаптировался здесь. Прошлое не имеет значения. Клаудиньо не думает об отъезде», — цитирует агента Sport24.

9 ноября тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра в интервью «СЭ» признался, что летом у Клаудиньо был вариант с переходом в другой клуб.

В текущем сезоне полузащитник провел 20 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.