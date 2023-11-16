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Сегодня, 16:28

Агент Клаудиньо опроверг информацию о переговорах между «Зенитом» и «Фламенго»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Клаудиньо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, отреагировал на информацию о возможном переходе бразильца в «Фламенго».

Ранее издание Esportes R7 заявило о том, что бразильский клуб рассчитывает подписать 26-летнего футболиста сине-бело-голубых.

«Это ложь», — сказал Гарсия «СЭ».

Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 21 матче во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро, контракт игрока с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2027 года.

В феврале 2023 года Клаудиньо получил российское гражданство.

Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Фламенго
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